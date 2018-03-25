«البحوث الإسلامية»: الإفساد البيئي أقبح أنواع الفساد في الأرض

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الإسـلام أوجب على المسلم أن يحافظ على نقاء بيئته وسـلامتها على الحالة التي خلقها الله عليها، وبخاصة عناصر الحياة الأساسية وهى الماء والهواء والغذاء، ونهى الله تعالى كل من يفسد على نفسه أو على غيره بيئتهم، فقال تعالى "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" (الأعراف: 56).



وأضاف: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد بقوله صلى الله عليه وسلم "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة"، لهذا أوجب الإسلام المحافظة على الماء خاليًا نقيا من أي ما يمكن أن يصيبه بالتلوث، خاصةً إصابته بالمواد الكيميائية والملوثات الأخرى والمخلفات الصناعية، ومخلفات المنازل والمطاعم والوحدات الخدمية ومخلفات الصرف الصحي لأن الناس شركاء في الماء والهواء.



وتابع: الإفساد البيئي من أقبح أنواع الإفساد في الأرض وأشدها ضررًا والقاعدة الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار.