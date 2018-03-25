«موسى مصطفى موسي»: هذه خطتي للاقتصاد حال فوزي بالرئاسة

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى، أنه إذا فاز في الانتخابات، فإنه يطلق برنامجه المتمثل في الرأسمالية الوطنية.



قال "موسى" في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "أريد تطبيق نظام الرأسمالية الوطنية، لأسباب اقتصادية تم إغلاق أكثر من 200 معمل. أعتقد أنه من الضروري فتحها، من خلال الاتفاق مع البنوك وإصدار أسهم لهذه الشركات"، مضيفا أن "الأصول الرئيسية تبقى ملكا للدولة، وباقي الأسهم توزع على الشعب".



وأعرب "موسى" عن أمله أن يحصل على 50% من أصوات الناخبين، وقال: "آمل أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات 50%، ويختاروني أو السيسي رئيسا، هذا الأمر يحدده الناخب، أنا كمرشح لانتخابات الرئاسة، عندي أمل في الفوز، وأريد الحصول على 50% من الأصوات".