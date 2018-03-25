محمد عواد عن قصر قامته: كاسياس كان الأفضل في العالم.. فيديو

أعرب محمد عواد، حارس مرمي منتخب مصر وفريق الإسماعيلي، عن سعادته بانضمامه للمنتخب وانتظار الوقت المناسب والفرصة ليثبت جدارته بحراسة عرين المنتخب.



ونفى "عواد" في تصريحات تليفزيونية، وجود مقارنة بين حراس المنتخب عند أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، وأن الجميع في المعسكر يظهرون بمستوى جيد.



وقال عواد: "لا أرى فرق كبير بين مباريات الدوري والدولية كلها كرة قدم، وأنا سعيد واكتسب الخبرات من اللاعبين والمدرب أحمد ناجي، وأقدم أفضل أداء حتى أنال الفرصة".



وأكمل "لا يوجد مشكله في طولى كما يقول البعض ولا علاقة بين الطول ومستوى الحارس واستشهد بحارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس بأنه كان الأفضل في العالم وهو أقصر منه طولا".



واختتم عواد تصريحاته قائلا: "سعيد بالمستوى الرائع الذي قدمه محمد الشناوي في مباراته الأولى أمام البرتغال وأتمنى له الاستمرار وأنا سعيد بدعم الجماهير لي وسأكون على قدر تلك المسؤولية الكبيرة".