نجم الزمالك السابق يقود «سريع وادي زم» لفوز ثمين في الدوري المغربي

حقق فريق سريع وادي زم، فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه الراسينج البيضاوي، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الدوري المغربي الممتاز.



وقاد طارق مصطفى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، فريق سريع وادي زم في مباراة اليوم، في أول مباراة يقود فيها الفريق كمدير فني جديد.



وسجل عبد الله ديارا وعماد الرحولي هدفي سريع وادي زم في الدقيقتين 36 و77 من عمر المباراة، وسجل محمد واتارا هدف الراسينج الوحيد في الدقيقة 90.



فوز سريع وادي زم رفع رصيده الى 24 نقطة ليقفز إلى المركز 13 في جدول الدوري المغربي ليبتعد عن منطقة الهبوط.