«التعليم» تتلقى اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا لتلقي طلبات اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018.



يمكن لمن يهمه الأمر تسجيل اعتذاره ، بالضغط على الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/teachno/



يشترط تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لعذر الحالات المرضية، وفي حالة عذر وجود طفل رضيع حتى عامين يشترط تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.



وفي حالة وجود عذر وفاة الزوج يشترط تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج ، أما بالنسبة لعذر عمل الزوج بمنطقة نائية ، فيشترط تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية يفيد بأنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه. ، وفي حالة عذر سفر الزوج للخارج يشترط تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث .



وفي حالة وجود عذر رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والازواج أصحاب الأمراض السرطانية ، يشترط تقديم تقرير طبي معتمد ، وفي حالة عذر اداء امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ، يشترط احضار ما يفيد التقدم للامتحان مرفقا به جدول الامتحان ، ويقبل عذره بعد التقدم بما يفيد اداء هذه الامتحانات.