هاني سلامة وستيفاني صليبا يتصدران البوستر الأول لـ«فوق السحاب»



ويعد مسلسل "فوق السحاب" أول عمل درامي في تاريخ الدراما المصرية يقوم بالتصوير في روسيا، بالإضافة إلى أنه من المقرر السفر للعديد من الدول الأوربية الفترة المقبلة .



ويقوم ببطولة المسلسل النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي .

كشف النجم هاني سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن البوستر الدعائي الأول من مسلسل "فوق السحاب" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل بالقنوات الفضائية، ويأتي ذلك بعدما انتهت الشركة المنتجة وصناع العمل من تصوير البوستر التسويقي الأول.ونال البوستر إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل تصدر النجم هاني سلامة والفنانة اللبنانية ستفياني صليبا البوستر الأول للمسلسل بملابس سوداء يغلب عليها طابع الغموض والتشويق.