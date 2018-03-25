شيخ الأزهر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الأحد، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة.





في بداية اللقاء، رحب الإمام الأكبر بوزير الصحة في مشيخة الأزهر، مشيرا إلى أن ملف الصحة يتصدر أولويات ومشاغل الشعب المصري، لذا يحاول الأزهر الشريف، سواء من خلال مستشفياته الجامعية أو القوافل الطبية التي تجوب مختلف المحافظات، المساهمة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مشيدا بالتعاون المثمر الذي تبديه وزارة الصحة في هذا السياق.





ونوه الإمام الأكبر بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة القومية لعلاج فيروس سي، وهو ما حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، خاصة أن هذا النجاح كان ثمرة لعمل جماعي شارك فيها الشعب المصري بمختلف مؤسساته.





من جانبه أشاد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، بجهود ومبادرات الإمام الأكبر في دعم مختلف القضايا الوطنية والإنسانية، مؤكدا أن القطاع الطبي بالأزهر الشريف يساهم بقوة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، كما أن قوافل الأزهر الطبية تخفف كثيرا من معاناة سكان المناطق النائية والفقيرة، فضلا عن مشاركة الأزهر الفعالة، من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري في الحملة القومية لعلاج فيروس سي.



