ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رئيس الفجيرة: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية في الإمارات.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 08:25 م
الأهلي
الأهلي
حسن العمدة
قال ناصر اليماحي رئيس نادي الفجيرة الإماراتي، إنه يفتخر بكافة العلاقات مع الاندية العربية، مشددًا على أن هذه هي المرة الثانية التي يتواجد بها النادي الأهلي داخل إمارة الفجيرة الإماراتية.

وأضاف اليماحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج المدرج المذاع على قناة دي إم سي، أن ستاد الفجيرة يتسع إلى 10 آلاف متفرج، ونتمنى أن يكون الاستاد ممتلئ عن أخره.

وأشار اليماحي ، إلى أن الأهلي المصري لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات، والجماهير الإماراتية تعشقه بشكل كبير.

واختتم ناصر اليماحي ، تصريحاته أن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني الجديد أضاف الكثير للفريق، ويكفي أننا لم نخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن، ونتمنى الصعود إلى الدوري بدون أي هزيمة.

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلق على فيديو «ميدو والبلدوزر»

شاهد.. صورة البطاقة الإنتخابية والأوراق المطلوبة للتصويت داخل اللجنة

«فضيحة الفيديو» تجبر مجدي عبدالغني على مغادرة معسكر المنتخب بسويسرا

10 أسباب وراء الصداع المتكرر.. احترس منها

شاهد.. الفنانة المعتزلة حنان ترك في أحدث ظهور لها

استياء في الجبلاية بسبب «مجاملات» معسكر الفراعنة بسويسرا

تعليق صادم لـ«علي جمعة» على فتاة رفضت عريسا بسبب «شكله».. فيديو

شاهد.. تعليق مروان محسن على تخلي كوبر عن الطريقة الدفاعية

انتحار طالب بـ «قرص غلة» بعد إصابته بـ«التهاب الكبد الوبائي» بالمنيا

«ديلي ميل» تكشف تفاصيل صفقة «ليفربول» الجديدة للإبقاء على محمد صلاح

«نصر» تطالب «أوبر» و«كريم» بالمساهمة في شهادة «أمان» ...فيديو وصور

«أون سبورت» تصدر بيانا بشأن الفيديو الفضيحة.. وتؤكد: «سنتخذ إجراءات رادعة»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

ننشر الصور الأولى للإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

«قوات التأمين» تتسلم مقار لجان الانتخابات الرئاسية في القليوبية.. صور

الوطنية للإعلام تقيم احتفالية بمرور 54 عامًا على إنشاء إذاعة القرآن الكريم.. صور

فيديو

محافظ الدقهلية: استعداد تام لاستقبال المواطنين بمقار الانتخابات ..فيديو
«موسى»: يحق لصاحب البطاقة المنتهية التصويت في الإنتخابات الرئاسية.. فيديو
أحمد موسى: المشاركة في الانتخابات دعم لحرب الدولة على الإرهاب ..فيديو
شاهد.. تفاصيل «صوتك فارق» لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
رئيس الفجيرة: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية في الإمارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟
هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟