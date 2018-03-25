رئيس الفجيرة: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية في الإمارات.. فيديو

قال ناصر اليماحي رئيس نادي الفجيرة الإماراتي، إنه يفتخر بكافة العلاقات مع الاندية العربية، مشددًا على أن هذه هي المرة الثانية التي يتواجد بها النادي الأهلي داخل إمارة الفجيرة الإماراتية.



وأضاف اليماحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج المدرج المذاع على قناة دي إم سي، أن ستاد الفجيرة يتسع إلى 10 آلاف متفرج، ونتمنى أن يكون الاستاد ممتلئ عن أخره.



وأشار اليماحي ، إلى أن الأهلي المصري لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات، والجماهير الإماراتية تعشقه بشكل كبير.



واختتم ناصر اليماحي ، تصريحاته أن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني الجديد أضاف الكثير للفريق، ويكفي أننا لم نخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن، ونتمنى الصعود إلى الدوري بدون أي هزيمة.