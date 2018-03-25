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رياضة

مروان محسن: أدينا مباراة جيدة أمام البرتغال ونسعى للفوز على اليونان.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 08:22 م
مروان محسن مهاجم
مروان محسن مهاجم المنتخب
أعرب مروان محسن، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته بما قدمه المنتخب الوطني من مستوى مشرف أمام البرتغال في أول ودية تجريبية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا 2018.

وأضاف محسن في تصريحات فضائية أن مباراة البرتغال لم تكن بالصعوبة التي كان يراها البعض، ولكن المنتخب وقع في بعض الأخطاء ويسعى الجهاز الفني لتصحيحها قبل المباريات الرسمية.

وأكمل محسن: "لايهمني الشائعات أنا لاعب في منتخب مصر وهذا شرف كبير لي ويجب أن أعمل حتى نحقق آمال الجماهير والوصول لمستوى يليق بالفراعنة".

وأشار مهاجم الأهلي إلى أنه، سعيد بأدائه خلال مباراة البرتغال لكن مازال الطريق طويلا وعليه أن يبذل جهدا أكثر خلال المباراة القادمة أمام اليونان وتحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل أهداف.

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