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فن

«أحلام» تخسر قضيتها ضد «شمس» الكويتية

الأحد 25/مارس/2018 - 08:15 م
أحلام وشمس الكويتية
أحلام وشمس الكويتية
رامي أمين
أصدرت محكمة دبي قرارًا برفض الاستئناف المقدم من الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، ضد الفنانة شمس الكويتية، وألزمت أحلام بمصاريف الدعوى ومصاريف المحاماة، وأيدت في حكمها حكم المحكمة الابتدائية.

تعود أصل القضية إلى قيام الفنانة الإماراتية أحلام برفع دعوى قضائية في الإمارات ضد الفنانة شمس الكويتية بتهمة السب والقذف، وذلك بعد أن وصفتها الأخيرة في مقابلة تلفزيونية بـ"المختلة عقليًا".

من جانبها أعربت "شمس" عن سعادتها بقرار المحكمة، حيث وجهت الشكر لمحاميها عيسى بن حيدر، عبر تغريدة لها على موقع تويتر قائلةً: “شكرًا للمحامي عيسى بن حيدر، على وقفتك معاي بالحق وشكرًا لمحاكم الإمارات والقضاة لنطقهم بحكم العدل”.

وكانت "شمس" أعلنت مؤخرًا أنها لا تعرف سبب الخلاف بينها وبين أحلام، مشيرة أنها ليس لديها مانع في قبول التصالح مع أحلام شرط أن تربح القضايا التي رفعتها ضدها.

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