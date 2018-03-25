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فكر دينى

لجنة تحكيم مسابقة الأوقاف: علماء مصر لهم الفضل في تبليغ القرآن للعالم

الأحد 25/مارس/2018 - 08:33 م
عمرو مصطفى
نظمت وزارة الأوقاف اليوم، جولة سياحية ترفيهية للوفود المشاركة في مسابقة القرآن الكريم، من مختلف دول العالم، شملت زيارة الأهرامات، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر القديمة.

وخلال الجولة أبدى جميع المشاركين من مختلف دول العالم انبهارهم بعظمة وروعة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، مشيدين بفن العمارة الإسلامية وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية، مؤكدين أن مصر كانت وستظل قوية وصاحبة حضارة رائدة في البناء والتشييد، معربين عن سعادتهم بالأمن والأمان الذين تتمتع بهما مصر، حيث قال الشيخ أحمد بن محسن بن علي العبيدي عضو لجنة التحكيم من المملكة العربية السعودية : إنه من دواعي السرور والشرف مشاركتي في لجنة تحكيم هذه المسابقة العالمية الرائدة في مجالها، وخاصة أنها في مصر بلد العلماء والقراء، الذين لهم الفضل في تبليغ رسالة القرآن للعالم كله ، موضحًا أن المسابقة أصبحت متجددة ومتطورة، لها ميزات خاصة دون نظيراتها في الدول الأخرى.


وأبدى الشيخ عبد الكريم سعدودي من الجمهورية الجزائرية سعادته البالغة لمشاهدة الأهرامات، مؤكدًا أن الإنسان ينظر لهذه الحضارة العريقة ويعجب من هؤلاء الذين حققوا لحياتهم المجد، وظهر شموخهم في دنيا الناس، مما يدعونا للبناء والتشييد والتخطيط لحاضرنا ومستقبلنا.

ومن جانبه أكد المتسابق إحسان الله عظيم الله من دولة أفغانستان أن مظاهر الحضارة في مصر مبهرة، وبخاصة الأهرامات التي هي إحدى عجائب الدنيا السبع، كما أعرب عن سروره للمشاركة في المسابقة، موضحًا أنها خلقت جسرًا من التواصل بين أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

كما أبدى المتسابق أحمد ناطقي من المملكة المغربية سعادته للمشاركة في المسابقة، مؤكدًا أنها أتاحت له فرصة التعارف والتواصل مع شباب وهبوا حياتهم للقرآن.

وأعرب المتسابق إبراهيم عيسى موسى من دولة نيجيريا عن سعادته البالغة لزيارة مصر فقد كانت أمنية كبيرة تحققت، متمنيًا تكرار الزيارة لألف مرة وأكثر.

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