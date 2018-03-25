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منوعات

رمت مولودها بالحبل السري أعلى سور ارتفاعه 3 أمتار

الأحد 25/مارس/2018 - 08:14 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "مترو" البريطانية صورة سيدة بريطانية ارتكبت جريمة شنعاء، بعدما ألقت بطفلها المولود حديثًا أعلى سور بارتفاع 3 أمتار، بينما كان الحبل السرى مازال معلقًا بالطفل.

اعترفت "كميل واسنجر كونراد" البالغة من العمر 23 عامًا أنها غطت فم طفلها لمنعه من البكاء حتى لا تستطيع عائلة مالك العقار الذى تسكن فيه سماع صوته، ثم لفته فى بطانية وألقته في الخارج.

عثرت الشرطة على جثة المولود بعد 15 ساعة، بعدما أبلغت عنها جارتها "جانيت باريتش"، وبعد نقل الرضيع للمستشفى كان قد فارق الحياة، بينما تواجه الأم تهمة القتل من الدرجة الأولى.

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