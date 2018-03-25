مدرب الإسماعيلي يفتح النار على الاستديوهات الرياضية بسبب «عواد».. فيديو

قال سعفان الصغير، مدرب حراس نادي الإسماعيلي، إن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش، سوف يبدأ مباراة مصر واليونان، وسيقود الفراعنة في التشكيل الأساسي.



وأضاف الصغير، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، في برنامج "المدرج" المذاع على قناة "دي إم سي": "أن بعض الكباتن اللي بطلوا كورة من بدري، ويعملون في الاستوديوهات التحليلية، يقولون إن عواد يفتقد خبرة اللعب الدولي، في حين أن محمد الشناوي حارس الأهلي شارك في أول مباراة دولية أمام البرتغال".



واختتم سعفان الصغير تصريحاته، أتمنى التوفيق لمحمد عواد في مباراة اليونان وإسعاد الشعب المصري بصفة عامة، وجمهور الإسماعيلية بشكل خاص.