أردوغان يستعرض عضلاته.. الرئيس التركي يعلن انطلاق حملة عسكرية على الأراضي العراقية.. ويهدد بدخول مدينة منبج.. ويؤكد استمرار قواته في الزحف نحو تل رفعت

*أردوغان يعلن انطلاق عملية عسكرية في سنجار العراقية

*وزارة الدفاع العراقية تعلن الإستعداد ضد أي تدخل خارجي في بلادها

*الرئيس التركي يعلن استعداد قواته للدخول إلى تل رفعت السورية

*اتهامات لأردوغان بالقضاء على الأماكن الأثرية في عفرين السورية



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انطلاق عملية عسكرية جديدة بمدينة "سنجار" العراقية، وذلك استمرارا لعملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في يناير الماضي على منطقة عفرين السورية.



وقال أردوغان في كلمة له وفق فضائية "تي آر تي" التركية: "قلنا إننا سوف ندخل سنجار (شمالي العراق) أيضًا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".



وأضاف: "أننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج، نحن لسنا دولة احتلال وهمنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين".



ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع العراقية، أنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام أي تدخل عسكري خارجي في الأراضي العراقية، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، وذلك في الوقت الذي أشار فيه شهود عيان إلى انتشار عسكري كبير في مدينة سنجار بالتنسيق مع القوات المحلية اليزيدية بالمدينة.



كما اجتمع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقيادات عسكرية الإدارة المركزية العسكرية الأمريكية عقب قرار نشر قوات عراقية بمدينة سنجار للدفاع عنها ضد أي تدخل خارجي.



وصرح أردوغان، بأن بلاده ستحقق أهداف عملية "غصن الزيتون" من خلال السيطرة على مدينة "تل رفعت" شمالي سوريا خلال وقت قصير.



ودعا اردوغان، الأحد، خلال مؤتمر لفرع حزب “العدالة والتنمية” في ولاية طرابزون شمالي شرقي تركيا، الولايات المتحدة إلى تسلم السيطرة في منطقة “منبج” من التنظيمات الكردية، التي وصفها بالإرهابية، وتسليمها إلى أصحابها الحقيقيين، مؤكدًا أنه في حال عدم إخراج التنظيم الإرهابي من منبج، فإن تركيا ستضطر لتحقيق ذلك بالتعاون مع سكان المنطقة، وذلك في تهديد واضح بإحتمالية شن حملة على مدينة منبج السورية أيضا.



وادعى اردوغان أن سكان مدينة تل رفعت قد طلبت منه أن يحرر مدينتهم من التنظيمات الإرهابية، وذلك في محاولة منه لإيجاد باب يدخل منه إلى المدينة.



وقرر اردوغان في العشرين من يناير الماضي شن حملة عسكرية على مدينة عفرين السورية، حملت اسم "غصن الزيتون"، وذلك من أجل تحرير المدينة من التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا على أنها إرهابية.



واستمرت العملية العسكرية التركية في عفرين حتى منتصف الشهر الجاري، وانتهت بدخول القوات التركية إلى المدينة، ورفع العلم التركي عليها في تحدي واضح للسيادة السورية على المدينة.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن دمشق اتهمت تركيا باستهداف مواقع أثرية في سوريا خلال تنفيذ عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين، بغية "تدمير حضارة السوريين"، حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن: "على خطى التنظيمات الإرهابية التي استباحت البشر والحجر ودمرت العديد من الآثار السورية في تدمر والرقة ودير الزور وحلب وغيرها يسير النظام التركي بنفس النهج العدواني من خلال استباحته لمدينة عفرين وتدميره العديد من أوابدها الحضارية كان آخرها تدمير موقع براد الأثري الذي يضم ضريح مار مارون في عفرين".



وأشارت الوكالة، إلى أن القوات التركية وحلفائها من "الجيش السوري الحر" لم تكتف في عفرين "بتهجير المدنيين منها وسرقة ممتلكاتهم"، وإنما قامت أيضا بـ"تدمير حضارتهم التي تعود إلى أكثر من 3000 سنة من خلال الاعتداء على موقع براد الأثري والمسجل على لائحة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو منذ عام 2011".



ومن جانبه ذكر بيان صادر عن "الإليزيه" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن قلقه حول التدخل التركي في سوريا، مضيفا أن وصول المساعدات الانسانية إلى هناك، ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي هي أولويات فرنسا.



كما كشفت صحيفة "زمان" التركية، عن اعتزام اردوغان تعيين محافظ وعدد من المناصب الأخرى في مدينة عفرين التي تم السيطرة عليها من قبل قوات الجيش السوري الحر والقوات المسلحة التركية الأسبوع الماضي، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في شمال سوريا منذ 20 يناير.



ويتضح من كافة الإجراءات التي قام بها اردوغان، وما أعلن عنه أنه يحاول استعراض عضلاته في المنطقة، في محاولة منه لإيجاد دور لبلاده في الصراع القائم بسوريا منذ 7 سنوات وأسفر عن مقتل الالاف، وهروب ملايين اللاجئين إل دول العالم.



أشارت تقارير إعلامية عدة عن نية أردوغان في نقل اللاجئين السوريين المتواجدين بالأراضي التركية إلى المناطق التي تم تحريرها من قبل قواته في الأراضي السورية، في محاولة منه لتخفيف الأعداد المتواجدة داخل تركيا.



وفي تقرير آخر لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أشارت إلى إحتمالية نشوب خلاف كبير بين أنقرة وواشنطن، وذلك بسبب إحتمالية عبور القوات التركية على القواعد الأمريكية المتواجدة في سوريا لحماية الأكراد، وذلك أثناء انطلاقهم لضرب الأهداف الكردية في الشمال السوري، حيث فقدت الولايات المتحدة ثقة حليفها في سوريا (القوات الكردية).