وكيل «طاقة البرلمان»: «لسنا فى حاجة للأجانب واللي مش عارف يدير يروح»

قال النائب أيمن عبدالله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إننا لسنا فى حاجة إلى خبراء أجانب في مجال الإدارة، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تحصيل علم الإدارة بشكل صحيح، وتعليمه لأجيال الشباب، وإضافة بعض الخبرات لهم لتمكينهم من الإدارة.



وانتقد "عبدالله" في تصريحات لـ "صدى البلد" بعض الإدارات غير القادرة على الإدارة والتي لا تستحق إدارة شركات القطاع العام والعديد من الشركات العملاقة، قائلًا "اللي مش عارف يدير يروح"، مؤكدًا أن هناك كوادر شبابية لديها قدرة كبيرة على الإدارة ولا تحتاج أجانب لإدارتها.



وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن الشعب المصري تعدى 104 ملايين مواطن وأن أكثر من نصفه شباب و بهم كوادر لابد من استغلالها، لافتًا إلى أننا نفتقد إبراز الخبرات فى جميع قطاعات الدولة.