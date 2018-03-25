«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

بدأ، منذ قليل، الحفل الذي تقيمه سفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر بمناسبة صدور الأمر الملكي السعودي بتعيين أحمد قطان وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية، وانتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية.



حضر الحفل رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، ونخبة من رجال الدولة والسياسة والبرلمان والأعمال، وعدد من الوزراء وكوكبة من المثقفين والإعلاميين والرياضيين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات، وسفراء دول عربية وأجنبية.



وكان فى استقبال الحضور أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية.