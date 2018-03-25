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رياضة

«بسيوني»: الزمالك يفتقد الشخصية.. وحزين للخروج من الكونفيدرالية

الأحد 25/مارس/2018 - 08:27 م
عبدالحميد يسيوني،
عبدالحميد يسيوني، نجم الزمالك السابق
ملك موسي
أبدي عبدالحميد بسيوني، نجم الزمالك السابق، حزنه لخروج الفارس الأبيض من كأس الاتحاد الإفريقي أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي بركلات الترجيح من دور الـ 32.

وقال "بسيوني" في تصريحات لبرنامج "شوت مع حتحوت" مع هاني حتحوت علي "راديو مصر 88.7": أتمنى كزملكاوى أن تعود شخصية الزمالك، ولم يتبق سوى بطولة كأس مصر، والفارس الأبيض قادر على التتويج بها.

وتابع: أنا مع استقرار الأجهزة الفنية للزمالك، واستمرار إيهاب جلال خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف أن الزمالك يفتقد الشخصية، ومثله مثل باقي الفرق في الدوري، ولا يميز الزمالك عن كل فرق الدوري سوي الفوز بالبطولات.

وأكد "بسيوني" أن ياسر جلال مدرب كبير، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة مع الفريق الذي يظهر بشكل مطمئن في بعض الفترات، وانحدار المستوى في فترات أخرى.

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