أحمد جلال: القوات المسلحة والشرطة بذلت جهدًا كبيرًا لضمان تأمين اللجان.. فيديو

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الغرفة تتابع تسكين القضاة فى المحافظات واستلامهم لمقار اللجان الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا، مسجلا اعتزازه بالقوات المسلحة التى قامت بنقل القضاة للمحافظات.



وأضاف "جلال" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج «الحياة اليوم» الذى يذاع على قناة «الحياة» أن القوات المسلحة والشرطة بذلت جهدا كبيرا لضمان تأمين اللجان، مشددا على أن هناك أكثر من 18 ألف قاض من الهيئات المختلفة يشرفون على الانتخابات.

