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فن

معارض للكتاب والحرف التراثية في «مسرح الجنوب»

الأحد 25/مارس/2018 - 08:32 م
محمد ادريس
محمد ادريس
أحمد إبراهيم
تنظم إدارة المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد هيثم الهوارى، بالتعاون مع فرع ثقافة أسوان بالهيئة العامة لقصور الثقافة معارض للكتاب و الحرف التراثية والبيئية والفن التشكيلى، على هامش فعاليات الدورة الثالثة المقامة فى الفترة من 23 إلى 28 ابريل بمحافظة أسوان تحت رعاية وزارتى الثقافة، والشباب والرياضة، ومؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، ومحافظة أسوان ، وجامعة أسوان.

قال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان إن المعارض تتضمن معرض للكتاب يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحتوي على العديد من العناوين التي تهم القارئ ويتجاوز عدد الكتب الثلاثة آلاف كتاب كما يقام فى نفس التوقيت معرض للفنون التشكيلية لمجموعة متميزة من فنانى أسوان عن التراث والفلكلور الشعبى وكذلك معرض كبير للحرف اليدوية والبيئية التي تشتهر بها محافظة أسوان والمستمدة من البيئة الاسوانية والتراث الشعبي الممتد فى ربوع المحافظة.

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