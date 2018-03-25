شاهد.. تعليق مروان محسن على تخلي كوبر عن الطريقة الدفاعية

علق مروان محسن، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، على تخلي الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للفراعنة، عن جزء من أسلوبه الدفاعي، وبدأ اللجوء بنسبة أكثر للأداء الهجومي.



وقال مروان خلال تصريحات فضائية " نطبق التعليمات التى يمنحها لنا المدير الفنى، ونسير بنفس النظام الذي كنا نسير عليه من قبل، وإذا كان هناك تطوير في شيء سنقوم بتطبيقه أولًا فى التدريبات".



وأضاف محسن: "من ينتقد اختياري في المنتخب فليقل ما يشاء، فأنا لا أهتم بما يقال حولي وكل تركيزي منصب على عملى، وأهم شئ هو أن أكون عند ثقة كوبر، فهذا ما يهمنى.. هو يعرفني جيدا ويعلم قدراتي، أركز في عملي وواجبي مع الفريق".