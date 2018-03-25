تغييرات في المكاتب الإدارية بالأهلي.. ميهوب بديلا لسراج.. والقيعي مكان مهدي

قامت إدارة الأهلي ببعض التغييرات في مكاتب المسئولين بالنادي خلال الفترة الأخيرة حيث حصل عبدالعزيز عبدالشافي زيزو المدير الرياضي علي مكتب علاء ميهوب الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الفنية.



وحصل ميهوب علي مكتب الدكتور عصام سراج الذي كان يشغل منصب مدير التعاقدات وتم نقله إلى إدارة التسويق ليحصل على مكتب نادر خليل بمبنى الإسكواش بعد أن تقدم باستقالته من منصبه.



وقالت مصادر خاصة أن المهندس عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات حصل على مكتب وليد مهدي مدير إدارة المباريات في مبنى الاسكواش.