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شاهد.. تفاصيل «صوتك فارق» لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأحد 25/مارس/2018 - 08:26 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أغنية «صوتك فارق» لوزارة الداخلية تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال المطرب والملحن مدين، إن أغنية «صوتك فارق» تهدف للحث على المشاركة وممارسة الحق الدستوري بعيدا عن اختيار أي مرشح بعينه، موضحا أنهم لا يريدون الميل إلى مرشح معين وإنما النزول والمشاركة بأصواتهم.

وأضاف «مدين» أن العالم كله يتابع العملية الانتخابية في مصر ومدى إقبال المصريين على صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أنه عمل على الأغنية منذ فترة مع المطربة هايدي موسى والشاعر أحمد الجندي والموزع عمر إسماعيل.

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