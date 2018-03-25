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رياضة

تدريبات بدنية خفيفة في مران الأهلي الأول بالإمارات قبل مواجهة الفجيرة

الأحد 25/مارس/2018 - 08:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادي الفجيرة، تحت قيادة أحمد أيوب المدرب العام للفريق.

استمر المران لمدة 60 دقيقة، وشارك فيه جميع اللاعبين، واشتمل على بعض الفقرات البدنية الخفيفة مع التركيز على الجوانب الاستشفائية تجنبًا للإرهاق وللتخلص من إجهاد السفر الطويل، خاصة وأن المران بدأ بعد وصول بعثة الأهلي بساعتين فقط.

وشهد المران حضور المئات من جماهير الأهلي التي تواجدت في جنبات ملعب الفجيرة لتحية لاعبي الأهلي ومؤازرتهم قبل وبعد المران.

يذكر أن بعثة الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى الإمارات بعد عصر اليوم، لمواجهة الفجيرة بعد غدٍ، الثلاثاء، في احتفالات نادي الفجيرة بمرور 50 عام على تأسيسيه.

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