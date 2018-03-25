قصة «سبيل» أنشأه محمد علي «صدقة» لابنه.. الشعور بالذنب السبب

حيث كان عمره وقتها 22 عاما. ومن المعروف تاريخيا أن الأمير طوسون كان أحب أبناء محمد علي باشا له.



اعتبر البعض أن ما فعله محمد علي، تكفير عن الذنب الأب فوقعَ ضحيته الإبن، أنشأ محمد علي باشا هذا السبيل، صدقةً على روح ولده إسماعيل باشا، والذي توفى في السودان، عام 1822، بعدّ أن أرسله والده، محمد علي باشا، إلى السودان لكّى يتصدى لحروب الحبشة، ولكنه سقط قتيلًا في النهاية، فظلَ محمد علي يشعُر بالذنب تجاه ولدهُ المتوفى، وانشأ لهُ هذا السبيل وكأنّه يُقدم صكوك الغفران.



وفقًا لموسوعة الآثار الإسلامية اختارَ محمد علي أن يبني السبيل وسط صخَب المنطقة التجارية في شارع المُعز، فاستورد أخشابًا ورُخام أبيض من تُركيا، كمّا استعان بحرفيين أتراك لأجل بناء السبيل. ليخرُج في النهاية تُحفة معمارية. حيثُ يتميز السبيل بالواجهة الرُخامية، والتي تُزينها النقوش النباتية والآيات القرآنية، بالإضافة إلى الشبابيك المُزخرفة.



وفي داخل السبيل، كان الماء يُحفظ في صهريج ضخم تحت الأرض، عُمقه 9 أمتار، ويتسع لـ 455 ألف لتر من الماء، أىّ يكفي لملء أكثر من مليون كوب ماء، فيما كانت تُبطن جدرانه بمواد لا تسمح بنفاذ الماء، وهىّ الطريقة المتبعة في المباني الرومانية القديمة.





فتبقى المياه صالحة للاستخدام الآدمي لأطول فترة مُمكنة. فيصعد المارون إلى السبيل من خلال درجات صغيرة، صُممت خصيصًا للحفاظ على سلام الأشخاص، يشربون الماء ثُم يتركون عُملة معدنية أو أىّ تذكار كنوعٍ من العرفان بالجميل لهذا السبيل ومن بنوه.

