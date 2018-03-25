ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة «سبيل» أنشأه محمد علي «صدقة» لابنه.. الشعور بالذنب السبب

الأحد 25/مارس/2018 - 08:36 م
صدى البلد
محمد طاهر
في منطقة العقادين، رأس حارة الروم المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي أسس محمد على باشا سبيل شهير صدقة على روح ابنه طوسون الذي توفي بمرض الطاعون عام 1816م – 1231هـ، حيث كان عمره وقتها 22 عاما. ومن المعروف تاريخيا أن الأمير طوسون كان أحب أبناء محمد علي باشا له.

اعتبر البعض أن ما فعله محمد علي، تكفير عن الذنب الأب فوقعَ ضحيته الإبن، أنشأ محمد علي باشا هذا السبيل، صدقةً على روح ولده إسماعيل باشا، والذي توفى في السودان، عام 1822، بعدّ أن أرسله والده، محمد علي باشا، إلى السودان لكّى يتصدى لحروب الحبشة، ولكنه سقط قتيلًا في النهاية، فظلَ محمد علي يشعُر بالذنب تجاه ولدهُ المتوفى، وانشأ لهُ هذا السبيل وكأنّه يُقدم صكوك الغفران.

وفقًا لموسوعة الآثار الإسلامية اختارَ محمد علي أن يبني السبيل وسط صخَب المنطقة التجارية في شارع المُعز، فاستورد أخشابًا ورُخام أبيض من تُركيا، كمّا استعان بحرفيين أتراك لأجل بناء السبيل. ليخرُج في النهاية تُحفة معمارية. حيثُ يتميز السبيل بالواجهة الرُخامية، والتي تُزينها النقوش النباتية والآيات القرآنية، بالإضافة إلى الشبابيك المُزخرفة.

وفي داخل السبيل، كان الماء يُحفظ في صهريج ضخم تحت الأرض، عُمقه 9 أمتار، ويتسع لـ 455 ألف لتر من الماء، أىّ يكفي لملء أكثر من مليون كوب ماء، فيما كانت تُبطن جدرانه بمواد لا تسمح بنفاذ الماء، وهىّ الطريقة المتبعة في المباني الرومانية القديمة. 

فتبقى المياه صالحة للاستخدام الآدمي لأطول فترة مُمكنة. فيصعد المارون إلى السبيل من خلال درجات صغيرة، صُممت خصيصًا للحفاظ على سلام الأشخاص، يشربون الماء ثُم يتركون عُملة معدنية أو أىّ تذكار كنوعٍ من العرفان بالجميل لهذا السبيل ومن بنوه.

ترشيحاتنا

«نصر» تطالب «أوبر» و«كريم» بالمساهمة في شهادة «أمان» ...فيديو وصور

ننشر الصور الأولى للإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

الآلاف يشيعون جنازة شهيدي الشرطة بالإسكندرية.. فيديو و صور

«الاستعلامات»: إبعاد مراسلة «التايمز» وفقا للعهد الدولي.. وتصريح للصحيفة بمتابعة الانتخابات

عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ«عروض» لتشجيع الفراعنة في روسيا

شوقي غريب: الدفاع أزمة الكرة المصرية.. وصلاح محسن مازال يعاني من ضجة الفلوس ..فيديو

خبير تغذية ينصح بتناول هذه الفاكهة للقضاء على الحموضة

شاهد.. تعليق مروان محسن على تخلي كوبر عن الطريقة الدفاعية

الداخلية : مقتل 6 إرهابيين من حركة حسم فى تبادل للنيران بالبحيرة

أسرع حيلة لحرق دهون البطن فى 10 أيام

«بسيوني»: الزمالك يفتقد الشخصية.. وحزين للخروج من الكونفيدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

ننشر الصور الأولى للإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

«قوات التأمين» تتسلم مقار لجان الانتخابات الرئاسية في القليوبية.. صور

الوطنية للإعلام تقيم احتفالية بمرور 54 عامًا على إنشاء إذاعة القرآن الكريم.. صور

فيديو

محافظ الدقهلية: استعداد تام لاستقبال المواطنين بمقار الانتخابات ..فيديو
«موسى»: يحق لصاحب البطاقة المنتهية التصويت في الإنتخابات الرئاسية.. فيديو
أحمد موسى: المشاركة في الانتخابات دعم لحرب الدولة على الإرهاب ..فيديو
شاهد.. تفاصيل «صوتك فارق» لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
رئيس الفجيرة: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية في الإمارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟
هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟