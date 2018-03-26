وزير التعليم يضع ضوابط لتنظيم التعامل مع وقائع فقد أوراق إجابة الطلاب

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا رقم 35 لسنة 2018؛ لتوضيح ضوابط تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة سواء كلها أو جزء منها في الامتحانات العامة والمحلية، في حال كان هذا الفقد دون تدخل من الطالب.



نص القرار على أنه بالنسبة لامتحانات الدور الاول، ففي حالة فقد جزء من ورقة الإجابة، يمنح الطالب درجة متوسط الاسئلة الموجودة بباقي الورقة، وفي حالة فقد ورقة الإجابة عن مادة واحدة ، يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقي المواد التي أدى الامتحان بها.



كما نص القرار أيضًا على أنه في حال فقط أكثر من ورقة إجابة يمنح الطالب عن هذه الأوراق متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقي المواد التي ادى الامتحان بها .



أما في حال فقد جميع أوراق الإجابة، يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالسنتين الدراسيتين السابقتين لسنة الامتحان ، عدا أوراق الإجابة الخاصة للصفين الاول والثاني الابتدائي ، فيمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالامتحانات التي تؤدى على مدار العام الدراسي.



وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني ، في حال فقد جزء من ورقة الإجابة يمنح الطالب درجة متوسط الاسئلة الموجودة بباقي الورقة ، وفي حال فقد ورقة الاجابة و أداء الطالب الامتحان بمادة واحدة يمنح 50 % من درجة المادة ، اما في حالة أداء الطالب الامتحان بمادتين فيمنح الطالب عن ورقة الإجابة المفقودة ذات الدرجة الحاصل عليها بالمادة الاخرى ، مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للدور الثاني وفي حال فقد اوراق الاجابة يمنح الطالب 50 % من درجة المادة .



ونص القرار كذلك على أنه في حالة فقد أوراق الإجابة للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية يمنح الطالب متوسط درجات الامتحانات التي أداها بالدور الأول.