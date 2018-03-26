استشارى تغذية علاجية:حفظ الأطعمة والمياه فى البلاستيك خطر..فيديو

حذرت الدكتورة شريفة أبو الفتوح خبيرة التغذية العلاجية، من خطورة حفظ الأطعمة والمشروبات فى الأوانى البلاستيكية، والتى يلجأ لها العديد من الراغبين في إنقاص وزنهم، لتناول أطعمة ومشروبات فى أماكن العمل، بعدما يعدونها بالمنزل.



أكدت أن الخطورة تكمن فى تعرض تلك الأوانى البلاستيكية للحرارة حيث تتفاعل مع المياه والأطعمة، وتصبح في منتهى الخطورة على صحة الإنسان، واستبدالها بالأوانى الزجاجية، تحديدًا زجاجات المياه فى حالة تركها بالسيارة وتعرضها للسخونة، يتم رميها فورًا واستبدالها بأخرى.



وبالنسبة للأطعمة فى حالة زيادة تكلفة شراء أوانى صحية لحفظها، يمكن تغليفها فى ورق "الزبدة أو الفويل، مما يجعل الأكل صحيًا تمامًا منذ الصنع بالمنزل وحتى تناوله خارجه أو فى العمل.