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اقتصاد

المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ3.3 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي

الإثنين 26/مارس/2018 - 05:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي ودائع البنوك إلي 3.3 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 3.21 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 90 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 3.17 تريليون جنيه في ستبمبر السابق لهما بفارق 130 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 525.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 520.9 مليار جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ524.811 مليار في سبتمبر السابق.

ووصل حجم الودائع غير الحكومية إلي 2.75 تريليون جنيه مقابل 2.37 تريليون في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 2.66 تريليون جنيه في سبتمبر 2017.

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