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اقتصاد

وزير المالية يدلي بصوته الانتخابي فى العجوزة

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:41 ص
وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي
يدلي عمرو الجارحي، وزير المالية، صباح اليوم " الاثنين" بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية و الثانوية بنات بدائرة قسم العجوزة وعنوانها 50 شارع سيد مكاوي بالجيزة.

يذكر أن ماراثون الانتخابات الرئاسية، مصر 2018 يخوض غمارها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي الأخر موسى مصطفى موسى، واستعداد لذلك قامت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بتوزيع الناخبين علي اللجان الفرعية بكل المحافظات، وكذلك القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

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