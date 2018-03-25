جمارك «قرية البضائع» تحبط تهريب عاج خام ومنتجاته بقيمة 688 ألف جنيه

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة برئاسة رجب محمد السيد، محاولة تهريب 20 قطعة عاج خام غير مصنع و25 سبحة من كرات عاج و5 سبح كل منها تحتوى على 3 قطع من العاج وعصا تتكون من 7 قطع من العاج بوزن 10.5 كيلو من العاج، بقيمة 688 ألف جنيه.



ذكر مصدر جمركي أن الرسالة الجمركية طبقا لمستندات، كانت عبارة عن 4 طرود مواد ديكور محرر، إلا أن المعاينة أثبتت المضبوطات.



وتم تشكيل لجنة من (أيمن صلاح، سيد عبدالظاهر، فاطمة عبدالفتاح ،سمير جرجس، محمد راشد) وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار كامل الخولي مدير عام لجمارك الصادرات الجوية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

