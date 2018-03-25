المنوفية جاهزة للانتخابات الرئاسية: استعدادات مكثفة وانتشار لقوات الجيش والشرطة ورفع حالة الطوارئ ..صور

_ قوات التأمين تتسلم المقرات الانتخابية استعدادًا لانطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية

_ توفير مقاعد متحركة لكبار السن ومظلات أمام اللجان وتمهيد الطرق _ المحافظة تطلق "اعرف لجنتك" أمام اللجان الانتخابية لمعرفة أماكن التصويت _ 50 سيارة إسعاف أمام اللجان الانتخابية العامة والفرعية





أنهت محافظة المنوفية اليوم، استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، في جميع مراكز المحافظة، والمقرر انطلاقها غدا، الاثنين، على مدار ٣ أيام.





وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من وصول قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلي كافة اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة، بالتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالديوان العام والغرف الفرعية على مستوى مدن وقرى المحافظة.





أوضح "مختار"، أنه تم تجهيز أماكن إقامة قوات التأمين على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.





وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز المقرات واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد متحركة لكبار السن وعمل مظلات أمام اللجان وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية لتليق باسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية.





وأكد أنه تم تجهيز المقرات الانتخابية سواء العامة أو الفرعية من حيث رفع كفاءة الطرق والمرافق والإضاءة الداخلية والخارجية والنظافة والتأكد من توفير مولدات كهربائية وكذا التأكد من تجهيزات الغرف الخاصة بقوات التأمين.





ودشن محافظة المنوفية مبادرة "اعرف لجنتك" بالرقم القومى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى تهدف إلى توفير بيانات الناخبين بنطاق المحافظة من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم والتي تساعدهم علي أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع تيسيرًا عليهم فى العملية الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية.





وأكد السكرتير العام، أنه سيتم توفير أجهزة الحاسب الآلى والمتصلة بشبكة الإنترنت أمام كل مقر انتخابي للتسهيل على المواطنين فى المشاركة الإنتخابية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى مواعيد غلق اللجان ، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع كافة الفئات والشرائح العمرية المختلفة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ونشر كافة البيانات والمعلومات الصحيحة لهم لإتمام العملية الإنتخابية.





من جانبه وجه السكرتير العام المواطنين بضرورة التوجه إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم ، مؤكدًا أن شعب المنوفية يعى مدى أهمية المشاركة السياسية لترسيخ مبادىء الديمقراطية ومثالًا يحتذى به أجيالنا القادمة.





قال الدكتور امجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم الدفع ب 50 سيارة إسعاف مجهزة طبيا أمام اللجان الانتخابية لتأمينها في جميع مراكز المحافظة في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين.





واضاف، أنه تم دفع 15 سيارة إسعاف ثابته أمام اللجان العامة و 35 سيارة متحركة في اللجان الفرعية في مراكز المحافظة، موضحا أنه تم الغاء اجازات العاملين بمرفق الإسعاف.





واكد، أنه تم الدفع بمندوب من الإسعاف في غرف العمليات الفرعية والرئيسية بمراكز المحافظة لمتابعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه سيقوم بجوالات علي اللجان الانتخابية لمتابعة عملية التصويت.





وقال العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بمديرية أمن المنوفية، أنه تم الدفع بمجموعات قتالية ومجموعات نظامية وأفراد بحث أمام اللجان الانتخابية في كل مراكز المحافظة استعداد للانتخابات الرئاسية.





وأضاف أنه تم الدفع بتشكيلات أمنية احتياطية في جميع المراكز ومدرعات أمام اللجان الرئيسية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في جميع مداخل المحافظة.





وأكد "سلطان"، أن اللجان مؤمنة ضد أى اعمال عنف أو تخريب، داعيا الأهالي إلى ا لنزول للإدلاء بأصواتهم للخروج بمظهر حضاري دون خوف أو قلق.





يذكر أنه تم تجهيز 12 مركزًا انتخابيًا و522 مقرًا انتخابيًا و596 لجنة فرعية بإجمالي 2.529.254 ناخبًا.