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محافظات

محافظ المنيا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات بها.. فيديو وصور

الأحد 25/مارس/2018 - 11:36 م
صدى البلد
ايمن يونس
تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، مساء اليوم، عددا من المقرات الانتخابية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية للانتخابات الرئاسية 2018، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا، وتستمر ثلاثة أيام، حيث تابع مستوى التجهيزات باللجان، والنظافة العامة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تفقد المحافظ لجنة 8 والتي مقرها وحدة طب الأسرة بقرية الحتاحتة، ولجنة 9 بالمدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشراينة، بمركز سمالوط.

وقال المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل فى نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أى معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم من خلال غرفة عمليات المحافظة مع الجهات الأمنية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت .

وأكد المحافظ علي ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، موجها بضرورة المتابعة والتنسيق بين كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة، إلى جانب التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول.

وشدد على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 مليون و227 ألف و180 مواطن مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالي 586 مركز انتخابي وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية.
محافظ المنيا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات بها.. فيديو وصور
محافظ المنيا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات بها.. فيديو وصور
محافظ المنيا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات بها.. فيديو وصور
محافظ المنيا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات بها.. فيديو وصور
محافظ المنيا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات بها.. فيديو وصور
محافظ المنيا يتفقد عدد من المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات بها.. فيديو وصور

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