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محافظات

الدفع بـ50 سيارة إسعاف أمام اللجان الانتخابية بالمنوفية.. وإلغاء الأجازات بمرفق الإسعاف

الأحد 25/مارس/2018 - 11:41 م
صدى البلد
محمد احمد
قال الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة طبيا أمام اللجان الانتخابية لتأمينها في جميع مراكز المحافظة في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية غدا الإثنين.

وأضاف، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف ثابتة أمام اللجان العامة و35 سيارة متحركة في اللجان الفرعية في مراكز المحافظة، موضحا أنه تم إلغاء إجازات العاملين بمرفق الإسعاف.

وأكد، أنه تم الدفع بمندوب من الإسعاف في غرف العمليات الفرعية والرئيسية بمراكز المحافظة لمتابعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه سيقوم بجوالات علي اللجان الانتخابية لمتابعة عملية التصويت.

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