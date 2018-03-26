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برلمان

النائب خالد عبد العزيز ينظم جولة صباحية على اللجان الانتخابية بدار السلام

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:59 ص
النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الإسكان، إنه سينظم جولة صباح اليوم على اللجان الانتخابية في الدائرة فى تمام الثامنة صباحًا.

وأضاف عبد العزيز فى بيان له، إنه سيدلى بصوته فى لجنة مدرسة جزيرة دار السلام الابتدائية، متوقعًا ان تكون نسبة المشاركة فى الانتخابات مرتفعة.

وأكد نائب المصريين الأحرار، أنه على ثقة أن الشعب المصرى سيبهر الجميع كعادته فى المشاركة والتصويت فى الانتخابات، وأن المصريين لا يخذلون بلدهم ابدًا.

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