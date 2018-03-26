شريفة أبوالفتوح تقدم أغذية تقي من السرطان.. فيديو

كشفت خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة شريفة أبو الفتوح خلال استضافتها بموقع "صدى البلد" الإخبارى، عن مجموعة من الأطعمة والتغذية تقي الإنسان من الأمراض الخطيرة وعلى رأسها مرض السرطان.



أكدت أنه حتى الآن لم يجد العلماء تفسيرًا واضحًا لمسببات السرطان، لكن تقوية الجهاز المناعى تأتى من التغذية السليمة، بتناول الأغذية المضادة للأكسدة مثل الخضروات، والفواكه، والأسماك، والمكسرات.



وحذرت من النظريات الوهمية على السوشيال ميديا، وأن السبيل الوحيد هو تأهيل الجسم للوقاية الصحيحة بالأغذية المفيدة له.