«مستقبل وطن» يعد غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية

يستعد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، للانتخابات الرئاسية والتي ستبدأ اليوم الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام، بغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات.



كما ينظم حزب مستقبل وطن بالمحافظات مبادرة تحت عنوان "أعرف لجنتك" ، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب لمساعدة المواطنين، ويتلقى الحزب من خلال المندوبين المتواجدين في اللجان الانتخابات جميع المشاكل التي قد تؤدي إلى إعاقة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى العمل على حل مشاكل الناخبين.