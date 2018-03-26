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فن

أسرة "كلبش 2" تصور فى مدينة الإنتاج الإعلامي

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:19 ص
كلبش 2
"كلبش 2"
أحمد إبراهيم
يصور المخرج بيتر ميمى، الجزء الثانى من "كلبش" فى مدينة الانتاج الاعلامى ويجمع المشاهد بين محمود البزاوى الذى يقوم بدور ضابط الشرطة صلاح الطوخى ويطلب من الضابط سليم الأنصارى البحث عن قاتل أسرته.

"كلبش 2" بطولة عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة وأشرف زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد حلاوة وصبحى خليل وهالة فاخر ومحمود البزاوى وضياء عبد الخالق، وإخراج بيتر ممى.

وتدور أحداث العمل بعد ترقية الرائد سليم الأنصارى ليتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من جراء الرصاص، فيبدأ رحلة البحث عن القاتل لكى ينتقم منه.

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