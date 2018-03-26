برلماني للشعب المصري: لتكن أصواتكم رصاصات في قلب الأعداء

وجه النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وعضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار رسالة إلى أهالي الدائرة وشعب مصر، قال فيها "شعب مصر العظيم وأهالي دائرتي الأعزاء شبرا وروض الفرج، لتكن أصواتكم اليوم رصاصات في قلب أعداء مصر".



وأضاف: "ليكن مظهركم وحضوركم المكثف رسالة للعالم أجمع بدعمكم لمصر، صوتكم دعم لمصر، جيشا وشرطة ورئيسا في حربها ضد قوى الشر والإرهاب المدعومة من دول تأوي وتمول وتدعم الإرهاب ومنظمات ومنصات إعلامية تعمل ضد بلادنا الغالية مصر، واللي عايز يشوف مصر.. يجي شبرا مصر".



وأضاف الطماوي في رسالته: "صوتكم دعم لمصر في مسيرة التنمية والتقدم، صوتكم يرد كيد الأشرار أعداء الوطن، ليعلو صوت المصريين في العالم أجمع".