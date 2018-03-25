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وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

الأحد 25/مارس/2018 - 11:32 م
وفاء عامر - صورة
وفاء عامر - صورة ارشيفية
آية التيجي - عدسة / أبانوب نبيل

حضرت الفنانة المصرية "وفاء عامر" في عرض ازياء مصمم الازياء المصري " بهيج حسين"، وذلك في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وقد اختارت الفنانة وفاء عامر اطلالة بسيطة وغير متكلفة، حيث انها ارتدت بالطوا طويل، باللون الأسود، والمعروف بملك الالوان، وارتدت تحته قميص باللون الأسود، وبنطال جينز.

وقد تركت وفاء شعرها منسدلا، وهو ما اضاف لمسة جمالية إلى ملامحها المميزة.

وقد تالقت بوضع بعض اللمسات بالمكياج، إلا انها أيضا تتكلف في اختيار الاكسسورات، فقد اختارت أن تظهر بشكل عفوي للغاية.

واليكم الصور التي رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..
وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

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