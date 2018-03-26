صحافة الاثنين .. مصر بتفرح.. انطلاق العرس الديمقراطي في 13 ألفا و706 لجان .. ومشاركة 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا



الأهرام



اليوم انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية

«الوطنية للانتخابات»: القضاة محل ثقة الشعب فى اختيار رئيسه بحرية



تنطلق اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية والتى تجرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وتستمر الانتخابات على مدار 3 أيام حتى بعد الغد الأربعاء الموافق 28 مارس حيث تفتح 13 ألفا و706 لجان أبوابها أمام الناخبين والذين بلغ إجماليهم 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الاقتراع ستتم فى حيدة ونزاهة حيث يشرف عليها عدد كبير من قضاة مصر بلغ نحو 18 ألف قاض، مشيرا إلى أنهم سيحملون على عاتقهم مهمة وطنية كبيرة لكى تخرج الانتخابات الرئاسية فى أبهى صورة بما يليق بمكانة مصر.



وأضاف أن هذا العدد يتيح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بحيث يكون هناك قاض على كل صندوق اقتراع، فضلا عن إشرافهم على اللجان العامة وعددها 367 لجنة وسيعاونهم عدد كبير من الموظفين الإداريين بلغ 110 آلاف موظف مشيرا إلى ان عدد المراكز الانتخابية أيضا قد بلغ 10989 مركزا.



وأوضح المستشار لاشين أن عملية الانتخابات سوف تتم فى شفافية كاملة حيث تتابعها لحظة بلحظة 54 منظمة محليةو 9 منظمات دولية، علاوة على 680 مراسلا أجنبيا.



ووجه المستشار لاشين إبراهيم كلمة إلى قضاة مصر الأجلاء أعرب فيها عن تقديره البالغ لهم لأنهم سارعوا إلى تلبية نداء الوطن بالإشراف على الانتخابات الرئاسية ، بما يحافظ على إرادة الناخبين ويحميها، ويمكنهم من اختيار رئيسهم بحرية وفى مناخ تسوده الطمأنينة، مشيرا إلى إن التاريخ سوف يسجل بأحرف من نور حرصهم التام على الحيدة والتجرد وإرساء دعائم العدل بين الناس، وأنهم محل ثقة واطمئنان الشعب المصري.



وأضاف أنه لهذا السبب أسند إليهم الدستور مهمة الإشراف على الانتخابات التى تجرى فى مصر، وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية لافتا إلى حجم المشقة والمصاعب والمسئولية الملقاة على عاتقهم، ولكنهم دائما عند مستوى المسئولية وحسن ظن الجميع ، حيث يؤدون رسالة لا تقل قدسية عن تحقيق العدالة، وهى تمكين الناخبين من اختيار رئيسهم بحرية تامة وفى مناخ من الأمن والطمأنينة.



وذكر المستشار لاشين أن الهيئة وضعت كتيبا يتضمن القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية والتصويت والفرز داخل اللجان الفرعية موضحا أن التصويت سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة تبدأ من الساعة الثالثة حتى الرابعة مساء حيث يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها، كما تضمنت القواعد قيام رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون والاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي وتحرير مذكرة بالواقعة وإرسال من يرتكب المخالفة للنيابة العامة.



كما أن الهيئة حرصا منها على تيسير الأمور على الناخبين خاصة ذوى الإعاقة وكبار السن، وضعت أغلب لجان الانتخاب الفرعية بالطوابق الأرضية وقامت بتزويد اللجان بكرسى متحرك لتمكين ذوى الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول إلى مقار اللجان.



وأوضح المستشار لاشين أن الحالات التى يبطل فيها الصوت الانتخابى تكون بوضع علامة الاختيار على أكثر من مرشح ببطاقة التصويت، أو تدوين رأيه على البطاقة، أو وضع أى علامة تدل على شخصه وتخل بسرية التصويت كأن يضع الناخب اسمه أو توقيعه.





لافتا إلى منع استخدام القلم الرصاص بالتصويت واستخدام الأقلام المتوافرة باللجان فقط، وأنه محظور تماما على الناخب تصوير بطاقة الاقتراع.



الأخبار:

السيسي: عصر جديد في الإدارة يواكب انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لبدء عصر جديد في الإدارة وتقديم الخدمات الحكومية، من خلال تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل، وتحقيق أهداف الحكومة الذكية عن طريق استخدام الأدوات الحديثة والأساليب العلمية في الإدارة، فضلًا عن تلافي السلبيات التي كانت قائمة في السابق.. وأكد الرئيس السيسي أهمية تحقيق الاستفادة المثلي من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحيث تكون بمثابة جسر العبور لمختلف المناصب القيادية بالدولة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتورة هالة السعيد عرضت خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لعام 2017/ 2018، مشيرة إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام ليصل إلي 5.3%، وتراجع معدل البطالة إلي 11.3% وهو الأقل منذ عام 2011، فضلًا عن انخفاض عجز الميزان التجاري بأكثر من 15%، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل في فبراير الماضي إلي 42.5 مليار دولار. كما عرضت وزيرة التخطيط الإطار العام لخطة التنمية المستدامة 2018/2022، حيث أشارت إلي عناصرها الأساسية والتي تتضمن الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الرائدة التي تعد بمثابة قاطرة للنمو، والعمل علي تنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجه التصديري، واستمرار التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين مستوي المعيشة للمواطنين وجذب الاستثمارات. فضلًا عن تحقيق التوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع التركيز علي دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة لأهالي وأبناء الصعيد.. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلي الاستعدادات الجارية لانتقال الحكومة وموظفيها إلي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرضت الدكتورة هالة السعيد المخطط التفصيلي والجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض، مشيرة إلي تشكيل مجموعات وورش عمل حول عمليات الانتقال للعاصمة الجديدة، مع الاستعانة بدراسات المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.



وعرضت الوزيرة كذلك تقريرًا حول آخر تطورات الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلي الخطوات التنفيذية الخاصة بالأكاديمية، وما تم في هذا الإطار من عقد لقاءات مع المسئولين الفرنسيين وزيارة مقر المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة ENA، فضلًا عن استضافة وفد من المدرسة مؤخرًا بالقاهرة لإقامة شراكة دائمة معها، واستضافة خبراء مقيمين بالأكاديمية الوطنية،.





الوطن

طرح المرحلة الثانية من مشروع الـ1.5 مليون فدان بـ«الفرافرة»

المساحات من 700 إلى 1500 فدان.. وعامان للسداد والتقسيط على 6 سنوات

أعلن مجلس إدارة شركة «الريف المصرى الجديد» المسئولة عن المشروع الرئاسى لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، أمس، عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروع صغار المزارعين وشباب الخريجين فى منطقة «الفرافرة القديمة»، اعتبارًا من الغد وحتى 15 مايو المقبل، موضحًا أن الأراضى كاملة التجهيز وبمساحات من 700 إلى 1500 فدان بإجمالى 25 قطعة.



ودعت «الريف المصرى»، فى بيان أمس، شركات ومجموعات صغار المزارعين والشباب والمستثمرين للتقدم بطلبات تخصيص قطع أراض للتملك بمساحات تبدأ من 700 فدان إلى 1500 فدان بمنطقة «الفرافرة» بالشروط والأحكام المعمول بها، منوهة إلى أن الأراضى المطروحة مجهزة ومزودة بالآبار والطلمبات والمولدات ونظم الرى، وأن الأولوية فى الحصول على الأراضى المطروحة لمجموعات صغار المزارعين والشباب من المستوفين لشروط التخصيص ومن لم يفُز فى قرعة الطرح الأول.



وأوضحت الشركة أنه يمكن لصغار المستثمرين التقدم بطلب التخصيص وفق عدة شروط، أهمها انضمام أكثر من مجموعة من بين مجموعات صغار المزارعين والشباب التى سبق لها التأهل للحصول على قطعة أرض واحدة، على أن يتم تأسيس شركة من المجموعات المشاركة تتولى إجراءات التعامل والتعاقد مع شركة الريف المصرى الجديد.



وأشار البيان إلى أن التقدم يكون بالمستندات المطلوبة، وبعقد تأسيس الشركة، مع سداد 5% دفعة مقدمة، وسيكون اختيار موقع الأرض وفقًا للشروط الواردة فى كتيب مواصفات الأرضى، إضافة إلى سداد 10% دفعة تسليم، وسيكون تسلم الأرض خلال شهر واحد من تاريخ إتمام التعاقد، مؤكدًا أن «الأسعار تختلف حسب مساحة كل قطعة وتجهيزها، وهناك فترة سماح مدتها عامان للسداد، بالإضافة إلى تقسيط ثمن الأرض على 6 سنوات بفائدة متناقصة 7.5%».



الأحزاب والحملات تحشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات تحت شعار «انزل شارك»



بدأت أحزاب وقوى سياسية وشعبية حملات مكثفة لحشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات بدءًا من اليوم تزامنًا مع فتح أبواب اللجان الانتخابية لانطلاق عملية التصويت فى انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام، حيث تم تنظيم حملات طرق أبواب وقوافل ومسيرات للرد على تساؤلات المواطنين ومساعدتهم فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية، فيما دعت المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية جميع العاملين فيها وفئات الشعب للمشاركة بإيجابية فى الانتخابات وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة.



وبدأت حملة «مواطن» الداعمة للرئيس السيسى، أمس، حملة لطرق الأبواب فى مناطق متنوعة على مستوى القاهرة الكبرى، لحشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات ومواجهة دعوات المقاطعة الانتخابية، وقال محمد فاروق، منسق عام الحملة، إن المتطوعين من الشباب والفتيات تحركوا فى مناطق عديدة، منها مدينة نصر ومصر الجديدة وشبرا ورمسيس و6 أكتوبر والدقى وإمبابة، للتواصل مع المواطنين ومناقشتهم والرد على استسفاراتهم وتساؤلاتهم، ولمسوا تجاوبًا واسعًا بين فئات كثيرة أكدت أنها ستشارك فى الانتخابات، موضحًا أن حملة طرق الأبواب ستستمر على مدار أيام التصويت الثلاثة، وأضاف: «نتوقع مشاركة كبيرة، والمصريون لن يخذلوا بلدهم وسيحتشدون أمام اللجان».



من جانبها، اعتمدت حملة «مصر تناديكم»، على المسيرات الشبابية للحشد للانتخابات، ونظمت عدة مسيرات فى مناطق متفرقة من العاصمة لحث المواطنين على التوجه إلى اللجان الانتخابية، بمشاركة شباب وفتيات حملوا أعلام مصر ولافتات عليها شعارات تدعو للمشاركة تحت شعار «انزل.. شارك.. انتخب»، وقال عادل عزام، المنسق العام للحملة، إن الشباب انتشروا حول معظم لجان القاهرة خاصة مصر القديمة والزهراء والفسطاط والمنيل وعين الصيرة لحث المواطنين على المشاركة، وأوضح إكرامى فاروق، مدير الحملة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات ومتابعة لتعريف الناخبين بلجانهم الانتخابية وتوفير أوتوبيسات وسيارات خاصة لنقل الناخبين للمقرات والعودة بهم إلى منازلهم، موضحًا أن عددًا من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والرياضيين والفنانين شاركوا فى الحملة، من خلال فيديوهات تحث المواطنين على المشاركة، أبرزهم: «النائب أسامة هيكل، والنائب صلاح حسب الله، والنائب مصطفى بكرى، واللواء حرب الدهشورى رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والفنانة لقاء سويدان، والإعلامى والمعلق الكروى أشرف محمود».



وكثفت الأحزاب السياسية من فعالياتها لحشد المواطنين للانتخابات، وقال رضا السيد، مساعد رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يعمل فى إطار حملته «دافع عن بلدك» التى كثفت جهودها خلال الأيام الماضية لحث المواطنين فى المحافظات على النزول للتصويت فى الانتخابات، مضيفًا: «أيام التصويت ستكون ملحمة وطنية ويجب على المصريين جميعًا المشاركة فيها، لتفويت الفرصة على الجهات الخارجية المتربصة بالبلاد وضرب المؤامرات المدعومة من دول الشر ضد الوطن».



وأكد النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الأمم تُبنى بالمشاركة الديمقراطية، لذلك يجب علينا ألا نفرط فى حقنا الدستورى ونشارك فى اختيار رئيس الجمهورية ونجعل أيام الانتخابات مظاهرة حاشدة أمام صناديق الاقتراع لحماية حقوق اكتسبناها، وقال «فؤاد»: «الديمقراطية تمنينا أن نمارسها كثيرًا ولا يجب أن نفرط فى هذا الحق ونشارك جميعًا فى الانتخابات وكل مواطن يشارك فى الحياة السياسية يعطى صوتًا للديمقراطية وليس لمرشح معين».



وأوضح أنه يتعين على كل مواطن مصرى واجب تجاه بلده فى حث أهله وجيرانه على المشاركة فى الانتخابات لنكون جميعًا جزءًا من الحياة السياسية واختيار رئيس مصر بإرادتنا الحرة».



وشدد النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، على أن النزول للانتخابات واجب وطنى وعلينا أن نقف بجانب بلادنا وندعمها لاستمرار مسيرة التنمية، وموعدنا أمام اللجان لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعا «رشاد» الشعب المصرى للمشاركة بقوة فى الانتخابات والاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، قائلًا: «المشاركة الكبيرة فى الانتخابات سيكون لها رد فعل قوى على صورة مصر أمام العالم كله».



من جانبه، وجه المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية، الدعوة لجميع رؤساء القبائل لحشد العائلات إلى اللجان الانتخابية، وقال الربان عمر صميدة، رئيس المجلس، إن الملايين من أبناء القبائل سيشاركون فى الانتخابات بكثافة، لأداء واجبهم الوطنى وممارسة حقهم الدستورى، مضيفًا: «المشاركة ستكون كبيرة، وأبناؤنا وزوجاتنا وأهالينا لن يتخلوا عن مصر فى هذه الخطوة المهمة».



فى سياق متصل، أعلنت عدة مناطق تعليمية أزهرية الدفع بالعاملين بها لأماكن تجمع المواطنين لحثهم على المشاركة بالانتخابات، فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية عن تنظيم عدة رحلات للعاملين بها للتصويت وإعادتهم بالمجان، وعقدت مديرية أوقاف البحيرة اجتماعًا موسعًا لقياداتها ومفتشى الدعوة ورؤساء الأقسام، وتم التنبيه عليهم لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية والنزول أيام الانتخابات للشارع لدعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم.



ودعت دار الإفتاء فى بيان أمس، جموعَ المصريين إلى الرد بقوة على كل من يشكك فى الدولة المصرية ومؤسساتها عن طريق المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هذه المشاركة واجب وطنى تستلزمه المرحلة وتستوجبه التحديات التى تواجه مصر داخليًا وخارجيًا، وهى أبلغ رد على تنظيمات الإرهاب، وسيثبت المصريون مرة أخرى أنهم لا يخشون خفافيش الإرهاب.



وطالب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الشعب المصرى بجميع أطيافه وفئاته بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات، قائلًا: إن الامتناع عن المشاركة فى العملية الانتخابية يعد إثمًا، لأنها من قبيل كتمان الشهادة.



وفى نفس السياق، دعا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين إلى ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الانتخابات، قائلًا: «صوتك الذى تزرعه فى هذه الانتخابات سيأتيك بثمار تجنيها لحياتك ومستقبلك».



وأضاف البابا، فى افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة الأرثوذكسية، والتى حملت عنوان «الأمانة والوطن»، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وأمانة وطنية، وأنها من ضمن المسئوليات الجماعية للمشاركة الفعالة فى مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية والتعبير عن الرأى بصورة وطنية أصيلة هو من باب الأمانة تجاه الوطن، وأن السلبية أو الامتناع عن العمل الجماعى بلا شك يهدد تقدم الوطن ورفعته، وتابع: «كما أن لك حقوقًا يوفرها لك الوطن، عليك واجبات يجب أن تؤديها».



المصري اليوم

مصر تنجح في تصدير اللوت والدنيس المصري إلى 6 دول أوروبية

«محرز»: تطبيق معايير الجودة لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية من الأسماك



نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في فتح أسواق جديدة لتصدير اللوت والدنيس المصري لـ3 دول أوروبية جديدة هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ليصل عدد الدول المستوردة لأسماك الدنيس من الدول الأوروبية إلى 6 دول ضمن دول الاتحاد الأوروبي.



وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه جرى تصدير 4 آلاف و508 كيلو جرام من أسماك اللوت والدنيس عالي الجودة ل6 دول أوربية، ضمن خطة مصر لفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية من الأسماك تأكيدا لتطبيق مصر منظومة إنتاج وتداول الأسماك لأغراض التصدير والاستهلاك المحلي، مشددة على أنه يجري حاليًا استمرار برامج تكويد مزارع إنتاج الأسماك لزيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك ذات القيمة العالية لزيادة دخل البلاد من العملات الأجنبية.



ولفتت محرز إلى أنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، ستنخفض إلى 13% من الاحتياجات بعد استكمال مخطط الإنتاج السمكي لمشروع بركة غليون، إلا أننا نصدر 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والأولي أفريقيا، وأسماك البلطي التي تستوردها السعودية من الأردن هي أسماك مصرية، وتخضع لمعايير جودة موحدة سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، اعتمادا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والأسماك.



وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك يبلغ مليون و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، موضحة إن إجمالي إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، مشيرة إلى أن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليونى، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع في الإنتاج السمكي لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.



وشددت محرز على أن احتياجات الاستهلاك المحلى من الأسماك تصل إلى مليون و940 ألف طن، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج البحيرات المصرية من الأسماك يصل إلى 166 ألفا و334 طنا، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإجمالي إنتاج بحيرة ادكو6 آلاف و700 طن بينما يبلغ إنتاج بحيرة مريوط 16 ألف طن، وإجمالي إنتاج بحيرة قارون 1100 طن.



وأوضحت نائب وزير الزراعة، إن إجمالي إنتاج بحيرة المنزلة يبلغ 53 ألف و34 طن، بينما يبلغ إجمالي إنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، في حين يصل إجمالي إنتاج بحيرة ناصر في أسوان 22 ألف طن، مشيرة إلى أن إجمالي إنتاج أسماك البحر الأحمر 49 ألف و642 طن، وأن إنتاج أسماك البحر المتوسط يصل إلى 58 ألفا و700 طن، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج مصر من أسماك البلطى يصل إلى 890 ألف طن، مقابل 180 ألف طن تنتجها مصر من أسماك البوري، موضحة أن إجمالي كميات إنتاج مصر من أسماك «المبروك» يصل إلى 110 آلاف طن، في حين يبلغ إجمالي إنتاج مصر من أسماك اللوت 13 ألف طن.

تناولت صحافة اليوم الإثنين عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على الساحة المحلية والدولية ولعل أبرزها بدء المارثون الانتخابي لرئاسة الجمهورية بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وبين المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وإليكم أهم العناوين....