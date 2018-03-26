مليار و211 مليون دولار إيرادات فيلم "Black Panther"

حقق فيلم Black Panther أعلى الايرادات فى تاريخ هوليوود حيث بلغت مليار و211 مليون دولار بعد 5 اسابيع من بدء عرض الفيلم فى سينمات العالم، وهو ما يزيد عن 6 اضعاف ميزانية الفيلم التى تبلغ 200 مليون دولار، وهو من إنتاج اثنين من أكبر شركات الإنتاج فى هوليوود مارفل ووالت ديزنى.



تدور أحداث الفيلم حول "تشالا"، الحاكم الجديد لمملكة "واكاندا" المتقدمة، الذى يعود إلى المملكة بعد وفاة والده ويجب عليه الدفاع عن أرضه من أن يمزقها أعداء من الخارج المملكة وخارجها.

