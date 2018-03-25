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أستاذ علم اجتماع تكشف «باس ورد» الشعب المصري وكيفية الحصول عليه.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 11:32 م
الدكتورة هدى زكريا
الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي
إسلام الطوانسي.
قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن الشعب المصري له "باسورد" يمنحه لمن يحبه، فمن يراه الشعب أنه القائد والمعلم يمنحه قلبه والباسورد الخاص به. 

وأضافت في حوارها ببرنامج «مصر النهارده» على التليفزيون المصري، أن الشعب المصري في مرحلة النقلة التي ينبهر فيها بالإنجازات التي تتم في وقت قياسي.

وأشارت إلى أن من يروجون إلى أن الشعب المصري ليس له كتالوج لا يدركون طبيعة الشعب المصري، ويجهلون الطريقة التي يفكر بها الشعب المصري.

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