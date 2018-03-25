مجلس الوزراء السوري يضع خطة لإعادة إعمار شاملة في الغوطة الشرقية

وضع مجلس الوزراء السوري، اليوم الأحد، خطة لإعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية.



وأكد الوزراء المجتمعون، وفقا لقناة"روسيا اليوم"، أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بالشكل الذي يحافظ على هويتها الزراعية والحرفية ويتوافق مع محددات التخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.



وطلب المجلس من كل الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات إلى الغوطة من مدارس ومخافر الشرطة، ومراكز صحية ومستشفيات ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز والاتصالات والمياه والكهرباء وإزالة الأنقاض وتعبيد الطرقات.



كما كلف بعقد اجتماع تحضيري لعودة الموظفين إلى المؤسسات الحكومية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية مع بدء ترميم الأبنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة في هذا المجال.



وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وضع دراسة تنفيذية المباشرة بتأهيل مدخل دمشق من جهة حرستا "البانوراما"، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.



ووافق مجلس الوزراء السوري على منح الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية سلفة قدرها مليارا ونصف المليار ليرة سورية، بهدف تمكينها من إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني.