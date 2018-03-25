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أخبار العالم

أوباما: نفوذ أمريكا ضعيف في كوريا الشمالية

الأحد 25/مارس/2018 - 11:28 م
باراك أوباما
باراك أوباما
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الأحد، إن فرض عقوبات فعالة على كوريا الشمالية أمر صعب لأنها منعزلة للغاية عن بقية العالم.

وأضاف أوباما، في كلمة بفعالية في طوكيو تحت رعاية منظمة يابانية غير هادفة للربح، أن الولايات المتحدة لديها نفوذ قليل على كوريا الشمالية لأن الأخيرة تعمل بعيدا عن العالم.

وأوضح قائلا - حسب ما نقلته صحيفة "هيل" الأمريكية - أن كوريا الشمالية هي مثال لدولة بعيدة تمام البعد عن الأعراف الدولية ومنفصلة تماما عن بقية العالم ، معترفا بأن بيونج يانج تمثل "تهديد حقيقي" ، كما حذر من أن دفعها للتخلي بشكل كامل عن برنامجها النووي أمر صعب.

وتأتي تصريحات أوباما بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون في وقت لاحق من العام الجاري، في اجتماع هو الأول من نوعه على الإطلاق.

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