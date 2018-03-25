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أخبار العالم

مصرع متزلجتين في انهيار جليدي بجنوب شرق فرنسا

الأحد 25/مارس/2018 - 11:28 م
انهيار جليدي
انهيار جليدي
أ ش أ
أعلنت السلطات الفرنسية، أن متزلجتين في العقد الرابع من العمر، لقيا مصرعهما اليوم "الأحد"، في انهيار جليدي بمنطقة "سافوا" في جنوب شرق فرنسا.

وذكرت السلطات الفرنسية، أن الانهيار الجليدي جرف السيدتين أثناء سيرهما في مضمار على ارتفاع 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، مضيفة أن متزلجا ثالثا برفقتهما نجا من الحادث، وتمكن من الذهاب لقرية أسفل المنطقة الجبلية لإبلاغ قوات الإغاثة.

وأشارت إلى أن هذا المتزلج فقد متعلقاته الشخصية في الانهيار الجليدي، ولم يتمكن من الإبلاغ عن الحادث إلا بعد وقوعه بنحو 15 دقيقة.

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