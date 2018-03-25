«الصناعات المعدنية»: توقعات بانخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة

قال المهندس رفيق ضو، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن تراجع استهلاك الحديد في 2017 إلى 7 ملايين طن بينما استهلكنا 8 ملايين طن خلال عام 2018.



وأضاف «ضو» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن 85% من مكونات صناعة الحديد في مصر يتم استيرادها من الخارج لذلك ترتبط بالأسعار العالمية.



وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن شراء تركيا لـ «البيلت» من روسيا وأوكرانيا بكميات كبيرة سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الحديد عالميا، مشيرا إلى أن وجود صناعة محلية للحديد منعت ارتفاع سعره إلى 15 ألف جنيه للطن.



وتابع: «أتوقع انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة»، مضيفا أن مصنع الحديد الذي ينتج 2 مليون طن تكلفته إنشائه 25 مليار جنيه، وخفضنا إنتاجنا من الحديد بسبب عدم استيعاب السوق المصري للكميات المنتجة.