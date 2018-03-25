إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العاج في مطار القاهرة

تمكنت سلطات الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من العاج المحظور تصديره أو الاتجار به أو تداوله عالميا.



وأكد مصدر جمركي - في تصريحات اليوم - أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر "مصر للطيران" تم تشكيل لجنة جمركية لكشف ومعاينة مشمول بوليصة مصدرة لمسقط عبارة عن 4 طرود مواد ديكور محرر عنها بيان جمركي، مشيرا إلى أنه بمعاينة الطرود تبين وجود 20 قطعة عاج خام غير مصنع و25 سبحة من كرات عاج و5 سبح كل منها تحتوي على 3 قطع من العاج وعصا تتكون من 7 قطع من العاج بإجمالي 10.5 كجم من العاج.



وقررت سلطات الجمارك التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر جمركي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

