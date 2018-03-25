مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في شمال قطاع غزة

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من القذائف في مناطق متفرقة بشمال قطاع غزة.



وذكرت مصادر فلسطينية أن المدفعية قصفت نقطة رصد للمقاومة غرب بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة بقذيفتين، و3 قذائف بمحيط مرصد آخر شمال البلدة، كما قصفت نقطة تابعة للضبط الميداني شمال القطاع بقذيفة واحدة.



وكانت صافرات الإنذار الإسرائيلية قد دوت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، كما أطلقت القبة الحديدية عددا من صواريخها.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال "لم يكن هناك إطلاق صواريخ على إسرائيل، وتم تفعيل صواريخ القبة الحديدية بسبب نيران المدافع الرشاشة في قطاع غزة، ويمكن أن يستمر سكان غلاف غزة في روتين حياتهم كالمعتاد".