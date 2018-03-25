«شوبير» لمروجي الشائعات: «كفاكم عنصرية واتركوا عواد والجهاز الفني».. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه من الواضح أن هناك حالة حزن من بعض الأشخاص لوصولنا لكأس العالم، وأن الشائعات وافتعال الأزمات بات عرضا مستمرا الآن، وهو الأمر الذي يضر المنتخب بكل تأكيد.



وأضاف "شوبير" عبر برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هناك خبر متداول بأن عواد لن يلعب مع المنتخب لأنه "قصير" أمر عجيب، فالحارس مميز جدا، وموهوب جدا، ولم يتم ضمه على سبيل المجاملة، خلال عامين يقدم أداء عالمي.



وأوضح أن موهبة "عواد" تدعو للفرحة، إضافة لزملائه، متسائلا لماذا في وقت التكاتف والجدعنة يتم افتعال تلك المشكلات، وذلك بعدم تم طرح اسمه للوقوف كحارس للمنتخب أمام اليونان.



وأشار إلى أن اللاعب اضطر هو ومدربه للخروج والدفاع عن الحارس، وهو أمر حزين، كما أن المقارنة أيضا بين حسام عاشور وطارق حامد شئ يدعو للعجب الآن، مطالبا بأن يتم ترك الأمر لجهاز المنتخب لتحديد من سيلعب.



ولفت إلى أن كوبر حزين للغاية عقب مباراة البرتغال وعدم الفوز، مشيرا إلى أنه لماذا نفعل ذلك مع منتخب بلادنا.