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«اقتصادية البرلمان»: تقدمنا بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة حول زيادة أسعار الحديد والأسمنت

الأحد 25/مارس/2018 - 11:39 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المادة 27 من الدستور تنص على منع الممارسات الاحتكارية حفاظا على حق المواطنين .

وأضاف «الجوهري» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن جهاز حماية المنافسة لا يقوم بدوره، ومعظم السلع بالأسواق بها ممارسات احتكارية.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ممارسات احتكارية في الحديد والأسمنت، وزيادة الأسعار غير مبررة، منوها إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة حول زيادة أسعار الحديد والأسمنت غير المبررة.

وأشار إلى أن رسوم الإغراق التى فرضها وزير التجارة والصناعة على إستيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا أدت إلى رفع المصانع المحلية للأسعار، متابعا: «لا أفهم معنى خسائر مصانع الأسمنت بالرغم من منافسة الشركات للحصول على رخص جديدة».

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