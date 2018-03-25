ارتفاع عدد ضحايا حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو الروسية إلى 40 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء حريق شب في أحد المراكز التجارية الترفيهية بمدينة كيميروفو الروسية إلى 40 قتيلا.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في المركز العملياتي التابع لوزارة الطوارئ الروسية في كيميروفو أن حوالي 30 شخصا عالقون في المبنى المحترق ، وأن فرص بقائهم على قيد الحياة ضئيلة جدا ، وأشار إلى أن المنقذين يبذلون ما في وسعهم للوصول إلى أماكن يمكن أن يتواجد فيها محاصرون.



وبحسب خبراء ، فإن الحريق شب في الطابق الأعلى من مبنى المركز التجاري المكون من أربعة طوابق ، وتم نقل 20 شخصا من المبنى على الفور لإسعافهم ، وإجلاء 100 آخرين إلى أماكن آمنة ، ووفقا للمعطيات الأخيرة فقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي انتشرت إلى مساحة قدرها 1,500 متر مربع.